Mediapart, il PSG smentisce le accuse

Arrivano puntuali le smentite ufficiali del PSG, in risposta alle accuse lanciate da Mediapart, secondo cui il club del presidente Al-Khelaifi avrebbe ingaggiato un’agenzia di comunicazione per screditare avversari e giocatori della propria rosa. Di seguito il comunicato: “Il PSG nega fermamente le accuse di Mediapart. Il PSG è un marchio internazionale, che lavora con le agenzie di social media per promuovere e celebrare i successi del club, dei suoi dipendenti e dei suoi partner, come qualsiasi azienda. Non è mai stata contattata alcuna agenzia per fare del male a nessuno”.

Foto: logo PSG