Medel torna in Italia, il Bologna aspetta il suo Pitbull

Dopo due anni, Gary Medel torna in Italia. Il merito è del Bologna, che ha chiuso l’accordo con il Besiktas e ora attende lo sbarco del cileno in Emilia. Un acquisto di esperienza internazionale per Walter Sabatini e Riccardo Bigon che scelgono un calciatore con alle spalle quasi 400 gare da professionista e ben 125 con la sua Nazionale. Dopo aver giocato in Sudamerica con l’Universidad Catolica e il Boca Juniors, a 23 anni Medel è arrivato in Europa per vestire la maglia del Siviglia. Dopo tre stagioni in Andalusia e una al Cardiff, il Pitbull è infine sbarcato nella nostra Serie A nel 2014/15. Ad acquistarlo è stata l’Inter, con la quale ha raccolto ben 109 presenze in un triennio mettendo in mostra le sue qualità – grinta, duttilità, intercetti – e mostrando anche i lati in cui era meno forte come la vena realizzativa (un solo gol). Nei due anni di Besiktas ha continuato a essere un titolarissimo disputando 77 presenze e arriva dunque, a 32 anni, ancora con il giusto ritmo gara nelle gambe. È un mediano, ma negli anni ha dimostrato (soprattutto con il Cile) di sapersi disimpegnare anche da difensore centrale. Grinta, esperienza e duttilità: questo si aspetta il Bologna dal suo Pitbull.

Foto: chilevision.cl