Medel sul suo futuro: “Mi piacerebbe continuare a giocare in Europa per altri due anni”

Gary Medel, attraverso una diretta sui social, ha parlato del proprio futuro in vista della scadenza del suo contratto con il Bologna: “Mi piacerebbe continuare a giocare in Europa anche dopo giugno, magari per uno o due anni. Mi sono abituato in Italia, i miei figli stanno bene lì”.

FOTO: Twitter Bologna