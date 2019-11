Medel: “Stiamo giocando bene, continuiamo così. Ibra a Bologna? Saremmo tutti contenti”

Gary Medel, duttile centrocampista cileno del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo: “L’obiettivo è di vincere più partite possibili. Abbiamo fatto buone partite anche contro grandi squadre, con intensità e aggressività. Se manteniamo questo tipo di gioco possiamo fare sicuramente più punti. Ibrahimovic a Bologna? Se dovesse venire saremmo contenti, sarebbe un grande arrivo per tutti noi. Come sto? Sto molto bene, mi sono allenato bene e sono contento di essere tornato a disposizione. Andrò in Nazionale per giocare contro il Perù”.

Foto: Bologna Twitter