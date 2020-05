Medel confessa: “Vidal? Ecco il club che sogna, muore dalla voglia di giocarci”

Gary Medel, centrocampista del Bologna, ha parlato a Radio Continental soffermandosi anche sul futuro di Arturo Vidal, di cui è connazionale e grande amico: “Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors, vorrebbe giocare lì, con o senza di me. Ama il Boca, lo segue sui social, per lui sarebbe un sogno. È l’unico club che segue in Argentina e muore dalla voglia di andarci. Il Boca ha una grandezza in Europa che non si può nemmeno immaginare”.

Foto: Twitter personale Vidal