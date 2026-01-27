McTominay: “Tutti i match sono importanti ma questo dobbiamo vincerlo, può cambiare la nostra stagione”

27/01/2026 | 12:28:03

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole:

“Tutti i match sono importanti ma questo dobbiamo vincerlo assolutamente perché può cambiare la nostra stagione. Se è per me speciale affrontare le squadre di Premier? Certo, ho affrontato molte volte il Chelsea, è sempre speciale. E’ una grande squadra con un ottimo allenatore e grandi giocatori, sarà una partita complicata. Assorbita la sconfitta a Torino? Certamente. Noi sappiamo di dover sempre migliorare, quello è stato un match difficile contro una squadra forte. Noi abbiamo comunque dato tutto quello che avevamo. Come sta la squadra? Stiamo bene e faremo di tutto per vincere la partita, questa è l’unica cosa che conta”.

Foto: Napoli Instagram