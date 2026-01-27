McTominay: “Speriamo di fare una grande partita. Non vediamo l’ora di scendere in campo”

27/01/2026 | 13:49:54

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Queste le sue parole:

“Si fa il massimo per avere il miglior recupero possibile. Siamo professionisti, lavoriamo per questo, speriamo di fare una grande partita in una grande atmosfera. La partita con la Juve? Abbiamo analizzato la gara, visto gli errori commessi, possiamo migliorare, dobbiamo farlo come abbiamo fatto in tutto questo percorso. Gli infortuni? Si giocano tante partite, è difficile, ma è il gioco, bisogna quindi accettarlo. Non è semplice gestire tutto per lo staff, ma noi diamo il massimo, anche domani e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Foto: Napoli Instagram