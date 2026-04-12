McTominay: “Scudetto? Nulla è ancora finito. I tanti infortuni hanno influito sulla nostra stagione”

12/04/2026 | 18:28:53

McTominay ha parlato a DAZN dopo la partita pareggiata contro il Parma: “Non è facile reagire dopo aver preso gol così presto, lo stadio diventa incandescente, queste sono partite toste. Abbiamo reagito, ma non è bastato, e ora dovremo analizzare gli errori al video, ma al contempo continuare a spingere. La frase sui nostri infortunati dopo l’Inter? Ho detto quella che per me è la verità, visto che abbiamo avuto tantissimi infortuni, ma purtroppo fa parte del gioco. Gli infortuni hanno sicuramente influito sulla stagione, anche se comunque gli altri che hanno giocato hanno fatto bene. La stagione, comunque, sarebbe potuta andare diversamente. Scudetto? Nulla è ancora finito per quello che sappiamo. Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente”.

Foto: Napoli Instagram