McTominay riprende due volte l’Inter: 2-2 a San Siro. Conte espulso

11/01/2026 | 22:44:54

Finisce 2-2 a San Siro tra Inter e Napoli. I nerazzzurri vanno avanti due volte con Dimarco e Calhanoglu su rigore, ma McTominay risponde due volte, Conte espulso nella ripresa dopo il rigore assegnato ai nerazzurri. Si era chiuso 1-1 il primo tempo tra Inter e Napoli a San Siro. Il Napoli parte con personalità a San Siro, ma nel momento migliore dei campani l’Inter recupera palla alta con Zielinski, Thuram serve Dimarco che con un colpo da biliardo batte Milinkovic Savic e porta avanti i nerazzurri. Nel momento migliore dei nerazzurri invece è il Napoli che trova la rete del pareggio con un grande inserimento del solito McTominay. Brivido nel finale di primo tempo per il Napoli, Barella crossa e Thuram gira di testa, Savic devia in angolo. Nella ripresa il Napoli parte fortissimo e schiaccia l’Inter. I nerazzurri si scuotono con i cambi e Mkhitaryan, atterrato da Rrahmani, si prende il rigore che manda su tutte le furie Conte, espulso dopo aver calciato via un pallone. Calhanoglu trasforma dal dischetto, ma 8 minuti più tardi un’altra incursione di McTominay vale il 2-2. Nel finale un palo clamoroso di Mkhitaryan fa tremare il Napoli.

