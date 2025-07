McTominay: “Napoli mi ha cambiato. De Bruyne? Un innesto straordinario”

09/07/2025 | 11:57:39

Scott McTominay, ospite a Wimbledon, ha parlato ai microfoni della BBC raccontando emozioni, cambiamenti di vita e ambizioni future con il Napoli. Il centrocampista scozzese ha sottolineato l’importanza di iniziare la nuova stagione con rinnovata ambizione e ha elogiato il nuovo arrivato Kevin De Bruyne: “De Bruyne è un giocatore incredibile e ovviamente qualcuno che porterà tanta qualità al gruppo. Per noi averlo è incredibile – ha dichiarato McTominay – Portare giocatori di quella qualità è molto importante e vogliamo ricominciare bene. Non vogliamo accontentarci di quello che abbiamo fatto la passata stagione”. Il classe ’96 ha poi parlato del suo ambientamento a Napoli, tra passione popolare e vita lontano dalla famiglia: “Le persone a Napoli sono incredibili, così appassionate. Ovunque tu vada ci sono persone che ti dicono ‘Forza Napoli’ e vogliono parlare con te. Questo ti ispira ogni volta che vai in campo, perché a loro importa davvero. È un modo di vivere completamente diverso. Ti dà più forza mentale”. Un cambiamento radicale anche sul piano personale: “Ho sempre vissuto vicino a mia madre, potevo andare da lei quando volevo. Ora invece vivo a 1.500 miglia di distanza, quindi non posso vedere la mia famiglia tutti i giorni. È diverso, ma a volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort, e io ne sono fiero”. Infine, un pensiero affettuoso per il Manchester United, il club in cui è cresciuto: “Voglio sempre il meglio per lo United, è stata la mia vita per 22-23 anni. Auguro al club tutto il successo del mondo e sarò con loro in ogni momento. Voglio che facciano bene”.

Foto: McTominay Instagram