McTominay: “L’anno prossimo l’obiettivo è fare meglio in Champions”

17/05/2026 | 16:30:03

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Pisa: “Quest’anno quello che abbiamo fatto in campo ha pagato, il prossimo anno vogliamo fare meglio in Champions League. Lavoro anno dopo anno per dare il meglio per la mia squadra. Da quando sono arrivato i tifosi mi hanno dato tantissimo, mi viene la pelle d’oca solo a pensare alla loro energia. Non mi rendo conto di essere una leggenda, non penso a questo. Gioco e faccio tutto per il bene dei tifosi. Conte? Non è solo lui, ma anche il suo staff che mi ha dato tantissimo. Vogliamo continuare a fare bene per loro, è grazie a loro che stiamo giocando in questo modo”.

Foto: Instagram Napoli