McTominay lancia il Napoli: 1-0 a Cagliari. Azzurri secondi a -6 dall’Inter

20/03/2026 | 20:25:50

Il Napoli vince 1-0 a Cagliari nell’anticipo della 30a giornata di Serie A. Un successo che porta la compagine di Conte al secondo posto. Napoli subito avanti. Calcio d’angolo di Politano, flipper in area piccola e McTominay deve solo appoggiare in porta. Nel primo tempo il Napoli ha alcune chance per chiudere la gara con Politano e Hojlund. Ma non riesce. Nella ripresa ci crede il Cagliari, con un forcing finale che però non propone proprio palle gol per i sardi. Vince il Napoli, quarta vittoria di fila per Conte, che sale a -6 dall’Inter, scavalca il Milan e mette pressione ai nerazzurri. Napoli a 62, Inter a 68, Milan 60.

Foto: sito Napoli