McTominay: “Juventus grande squadra, il Napoli deve migliorare giorno dopo giorno”

07/12/2025 | 20:11:47

McTominay ha parlato a DAZN prima della sfida tra Napoli e Juventus: “La Juventus è una grande squadra, lo sappiamo bene. Ma il Napoli deve continuare a costruire e a migliorare, giorno dopo giorno, per arrivare sempre più in alto. Abbiamo ormai una buona alchimia di squadra, ci conosciamo molto bene grazie alle tante rotazioni fatte in questi mesi. Questo ci permette di adattarci velocemente e di giocare con maggiore fluidità. Il supporto dei nostri tifosi è incredibile, giocare in questo stadio è un privilegio vero. Ti dà energia e responsabilità allo stesso tempo”.

Foto: Napoli Instagram