McTominay: “Io preoccupato per l’operazione? No, è un problema che devo affrontare. Vogliamo andare avanti in Champions”

02/09/2026 | 09:59:08

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Queste le sue parole:

“Se sono preoccupato per l’operazione per risolvere la lieve aritmia benigna? No, è un problema che devo affrontare. L’ho saputo ora dell’operazione. Ma ci vedremo presto, prestissimo. Più forte di prima. L’Inter? È una partita importante, una sfida enorme. Dobbiamo arrivarci con la piena convinzione di poter andare lì e vincere. Li abbiamo già battuti una volta quindi non vedo perché non dovremmo riuscirci di nuovo. Le aspettative per questa stagione? Per ora vogliamo andare avanti in Champions, per noi è molto importante”.

Foto: Instagram Napoli