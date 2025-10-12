McTominay: “Io e la Scozia dobbiamo fare di più. Serve ambizione”

12/10/2025 | 23:50:52

McTominay ha parlato a BBC Scotland dopo la vittoria della Scozia contro la Bielorussia: “Sappiamo che ogni partita da qui alla fine è importantissima. Ovviamente è andata bene in termini di punti conquistati, ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere molto più di quello che abbiamo mostrato fino ad ora, me compreso, tutta la squadra. Ma penso che non sia il momento di preoccuparsi. Abbiamo conquistato sei punti, ma dobbiamo essere più ambiziosi”.

Foto: Napoli Instagram