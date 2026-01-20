McTominay: “Inaccettabile non aver vinto questa partita. Dovevamo chiuderla dopo l’1-0”

20/01/2026 | 23:32:02

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky dopo il pareggio a Copenaghen.

Queste le sue parole: “Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile. Dovevamo fare il secondo e il terzo gol chiudendo la partita, anche se questo è un campo difficile: è veramente deludente non averlo fatto”.

L’emergenza sta pesando? “Ci sono stati tanti infortuni, è raro che succeda in un club ma abbiamo cercato di migliorare sempre in ogni partita: i sostituti stanno facendo bene, ma dobbiamo fare ancora meglio”.

Sfida decisiva col Chelsea? “Sì, ovviamente è appena finita questa partita e dobbiamo guardare gli errori commessi per migliorare. Il Chelsea è un’ottima squadra, bisogna cercare di dare tutto per migliorare anche in Champions League. Dobbiamo essere al massimo”.

Foto: sito Napoli