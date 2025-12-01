McTominay: “Ho un rapporto speciale con questa città, è stata la scelta giusta”

01/12/2025 | 23:32:07

Scott McTominay è il miglior giocatore della scorsa stagione in Serie A. Il giocatore del Napoli ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio Italiano.

Queste le sue parole: “È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai compagni. Per me il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto”.

Foto: sito Napoli