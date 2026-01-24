McTominay: “Gli infortuni non devono essere un alibi. Inaccettabile vincere a Copenaghen”. Sulla Juve…

24/01/2026 | 12:54:07

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky soffermandosi sulla gara di domani contro la Juventus.

Queste le sue parole: “È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara”.

Sulla stagione del suo Napoli, almeno finora, il centrocampista scozzese ha poi aggiunto: “Abbiamo tanta gente leader nel club, capace di aiutarci e di spingerci a migliorare. Critiche dopo la gara contro il Copenhagen? Io ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita. Fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante tanti infortuni, siamo ancora lì”.

Infine, una battuta sui tanti infortunati: “È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fanno parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo”.

Foto: sito Napoli