McTominay, fortissimamente Napoli! Per Conte era una priorità

Siiì! Scott McTominay è un promesso sposo del Napoli, operazione con base fissa di 20-22 milioni più ricchi bonus, ma i dettagli li vedremo e ormai sono quasi un dettaglio rispetto alla portata tecnica dell’operazione. Già perché l’operazione si sblocca, un chiaro messaggio ai diffidenti e a chi pensava che il Napoli stesse traccheggiando. Priorità di Conte, avevamo anticipato il 15 agosto, proprio così. E con un tweet delle 15,48 abbiamo aggiunto in esclusiva i dettagli dell’accordo quadriennale con eventuale opzione per il centrocampista in uscita dal Manchester United. La missione di Manna a Londra prevedeva tre colpi: Lukaku preso, McTominay idealmente in maglia azzurra, in attesa di definire i dettagli che restano per Gilmour del Brighton. Ma evidentemente al Napoli premeva definire la pratica McTominay per regalare a Conte un centrocampista di assoluto spessore, un colpo da novanta per le ambizioni del club. La famosa priorità di Antonio Conte…

McTominay Twitter Manchester United