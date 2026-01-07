McTominay e Di Lorenzo salvano il Napoli: Verona rimontato ma è 2-2 al Maradona

07/01/2026 | 20:35:09

Finisce 2-2 la sfida al Maradona tra Napoli e Verona. Il Napoli rimonta due gol agli ospiti ma non riesce nel ribaltone. Grande Verona a Napoli nei primi 45′. La squadra di Zanetti chiude sullo 0-2, con la rete di Frase di tacco e il raddoppio di Orban su rigore. Contropiede fatale per il Napoli che rientra male e subisce il gol di tacco di Frese. Gift Orban gestisce l’azione allargando per Bradaric, da questi a Nunez che trova al centro Frese che con il tacco batte M.Savic. Al 22′ Buongiorno colpisce il pallone di mano in area, dopo un lungo check viene assegnato il tiro dal dischetto agli ospiti e Orban trasforma il 2-o clamoroso al Maradona.

Nella ripresa è un altro Napoli, che cinge di assedio la retroguardia scaligera. Il Napoli la riapre presto, al minuto 54, con McTominay, che fa esplodere il Maradona. E’ assalto totale. Il Napoli vede annullarsi due gol .Il VAR cancella la gioia ai tifosi campani. Ma al minuito 84′ capitan Di Lorenzo trova il 2-2. Assedio finale del Napoli, ma la chance più clamorosa ce l’ha il Verona in contropiede con Giovane che fallisce il 3-2 con un tiro che sfiora il palo. Finisce 2-2 al Maradona, il Napoli toppa una gara che sulla carta sembrava già scritta. Il Verona strappa un punto pesantissimo dopo il 3-0 interno subito dal Torino. In classifica, il Napoli sale a 38 punti, gli stessi del Milan che ha una gara da recuperare (rispetto al Napoli). L’Inter può allungare in vetta.

Foto: sito Napoli