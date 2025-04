Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Monza decisa dalla sua nona rete in campionato: “Complimenti al Monza che è una squadra molto organizzata, dovevamo alzare il livello. Dobbiamo fare ancora meglio in ogni gara, per mettere pressione all’Inter. Il nostro allenatore esige molto”.

Foto: McTominay Instagram