McTominay da fuori: Napoli in vantaggio 1-0 sull’Empoli all’intervallo

Concluso il primo tempo di Napoli-Empoli. I campani sono in vantaggio 1-0 con un destro di McTominay da fuori che ha spezzato la gara.

Al 6′, ripartenza fulminea dell’Empoli, cross di Pezzella per Fazzini che pochi passi colpisce male di testa. Al 18′, vantaggio del Napoli. Lukaku defilato sulla linea laterale trova una palla geniale che taglia l’Empoli in due. McTominay riceve centralmente, punta l’area e arrivato al limite trafigge Vasquez con un destro violento e preciso a incrociare. Vantaggio campano in un momento non facile.

Al 21′, chance del Napoli, Politano si accentra sul mancino e calcia a giro, costringendo Vasquez a sporcarsi i guantoni. Al 27′ ancora Napoli. Neres ci prova di mancino, ma Vasquez si oppone e devia in corner. Al 39′ ancora pericoloso l’Empoli. Su una palla vagante Esposito calcia benissimo al volo dai 25 metri: la palla s’alza e s’abbassa con il portiere azzurro che riesce a respingere in corner. Finisce 1-0 il primo tempo.

Foto: sito Napoli