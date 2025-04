McTominay crede allo scudetto: “Qualcosa di meraviglioso può ancora accadere”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ammettendo, senza giri di parole, di credere allo scudetto, lui così come tutta la squadra.

Queste le sue parole: “Scudetto? Certo che ci credo. Pienamente. Dobbiamo pensare che possiamo vincere ogni partita, dobbiamo continuare a crederci per ottenere la migliore posizione possibile. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. E credo che qualcosa di spettacolare possa ancora succedere. Non dobbiamo farci prendere dal panico, ora dobbiamo realizzare dove siamo e cosa stiamo facendo, e cercare di trarre il massimo dalla posizione in cui siamo, andare avanti e vedere dove ci porterà il nostro cammino. Non dobbiamo avere rimpianti, ma camminare sempre a testa alta: stiamo lavorando duramente e possiamo finire veramente bene”.

Gilmour ha detto che con lei è impossibile girare la città. Come reagisce a tanto amore?

“È una cosa bellissima. Eravamo entrati in un negozio, c’era molta gente e nella mia carriera non mi era mai successo: 500 e più persone che ci aspettavano fuori dal negozio, sia io che la mia fidanzata non riuscivamo a crederci. Le persone ogni volta che mi vedono sono straordinarie, vogliono una foto e io voglio ripagarli del loro amore incredibile”.

Foto: sito Napoli