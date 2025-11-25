McTominay: “Conte mi chiede standard elevati. Abbiamo ancora tanti sogni da raggiungere”

25/11/2025 | 23:22:17

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Qarabag: “I primi minuti sono stati difficili, troppi errori, ma può succedere. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol. Voglio aiutare la squadra. L’allenatore mi chiede standard elevati, che segni o meno. Non vedo l’ora di giocare nel weekend, oggi tre punti importanti. Il pubblico qui è un qualcosa di iconico. Penso a tanti sogni che abbiamo già raggiunto e a quelli che vogliamo raggiungere ancora per questo club”.

Foto: Napoli Instagram