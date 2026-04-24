McTominay, autogol di Terracciano, De Bruyne e Alisson Santos: poker Napoli alla Cremonese

24/04/2026 | 22:39:17

Finisce con un 4-0 senza storia tra Napoli e Cremonese. La squadra di Conte vince grazie alle reti di McTominay, l’autogol di Terracciano, De Bruyne e Alisson Santos. Il Napoli conduce 3-0 sulla Cremonese all’intervallo. Al 3′ arriva il vantaggio. McTominay non sbaglia, riceve palla appena fuori area da De Bruyne, nessuno chiude e lui fa partire un destro che s’infila alle spalle di Audero. Raddoppio Napoli al 45′. Hojlund evita la trattenuta di Baschirotto, avanza, tira, deviazione decisiva di Terracciano e palla in gol. Da valutare se il tiro era nello specchio per attribuire la rete. Tre minuti dopo arriva anche il tre a zero. Cross di Alisson, in spaccata McTominay la recupera evitando che esca sul fondo, Maleh si addormenta, De Bruyne gli sradica la palla dai piedi e batte Audero. Nella ripresa arriva anche il poker con Alisson Santos. All’80 Rrahmani prende la traversa con un colpo di testa. Tre minuti dopo McTominay sbaglia dal dischetto, ma finisce 4-0.

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