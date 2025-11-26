McTominay al centro del Napoli ben oltre qualsiasi sirena

26/11/2025 | 18:54:10

Scott McTominay è sempre più un valore aggiunto del Napoli. Lo ha dimostrato anche ieri sera un Champions, dopo la meravigliosa rovesciata che – durante la recente sosta per le Nazionali – ha fatto volare la Scozia. Il centrocampista, artefice dello scudetto, resta uno dei più importanti investimenti dell’estate 2024. E in contemporanea uno dei più grandi errori del Manchester United che si è liberato a cuor leggero di un eccellente interprete del ruolo. Un concetto va chiarito: nei giorni scorsi sono circolate voci, anche con una certa insistenza, di alcune sirene inglesi che vorrebbero riportare in Premier un recente protagonista di quel campionato. Ma queste indiscrezioni vanno interpretate con il sorriso, nel senso che il Napoli ha messo McTominay al centro del villaggio azzurro, ci punta per il presente e per il futuro, non ci sono sirene in grado di poter modificare il suddetto scenario.

Foto: Napoli Instagram.

