McKenzie: “Fiorentina? Ha qualità in tutte le zone del campo. Abbiamo lavorato bene”

Il difensore del Genk Mark McKenzie ha rilasciato un’intervista alla vigilia della partita di domani di Conference League contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole:

“Siamo pronti, ci siamo preparati come sempre. Abbiamo visto video e lavorato sul campo, quindi sappiamo come far loro male e difenderci dai loro attacchi. Dovremo prestare massima attenzione alle ripartenze, servirà una grande prestazione. È stato fatto di tutto prima della partita, poi domani sera faremo gli aggiustamenti in base a come si schiererà la Fiorentina”.

“Stiamo bene, siamo in buona forma. Il nostro primo pensiero è superare la fase a gironi, poi vedremo… Vogliamo iniziare con una vittoria, abbiamo solo questo in testa. La Fiorentina ha qualità ovunque: Bonaventura ha un rendimento incredibile, così come Nico Gonzalez tra gli esterni. Nzola è un grande attaccante, ma anche Kouame. Lo stadio? I tifosi sono molto caldi, sentiamo l’intensità e la passione. Siamo davvero orgogliosi di loro”.

Foto: Twitter Mckenzie