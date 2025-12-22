McKennie: “Rinnovo? Lascio fare al mio agente, ma spero di rimanere alla Juve”

22/12/2025 | 17:55:28

McKennie ha parlato a margine di un evento all’oratorio Salesiano Michele Ru, le parole riprese da Tuttojuve: “E’ un grande momento per me, per la mia famiglia, per la gente in America, per tutti. Soprattutto per me, sono molto felice alla Juventus che è un grande club. È difficile stare qua e fare 200 presenze, però l’ho fatto, meno male. Speriamo di fare altro pezzetto. Rinnovo? Non lo so, io lascio fare questo al mio agente, lui parla con me. Però speriamo rimanere qua. Spalletti? E’ sempre bene quando il tuo allenatore parla bene da te. Io sono sempre disponibile per la mia squadra, per l’allenatore e per la mia squadra. Sì, speriamo che quest’anno vada bene”.

Foto: Instagram Juventus