McKennie resta in scadenza: quel rinnovo a un passo e poi il silenzio

17/12/2025 | 19:39:29

Weston McKennie ha dimostrato di essere utile e prezioso anche nelle Juventus di Spalletti. La duttilità è la sua principale virtù, con Thiago Motta ha giocato anche una partita da centravanti, se andasse in porta o facesse il difensore centrale avrebbe praticamente coperto tutti i ruoli. Ogni tanto segna gol pesanti, anzi pesantissimi. C’è un aspetto contrattuale che non può essere trascurato: l’americano classe 1998 è in scadenza a giugno e per ora non ci sono colloqui avanzati per il rinnovo. La svolta negativa ha un riferimento temporale che risale alla scorsa (tarda) primavera quando era stato imbastito un accordo a pochi passi dal traguardo, poi tutto saltò per le commissioni ritenute alte. La Juventus ora è concentrata su Yildiz e non ha riaperto la pratica McKennie, presto capiremo se ci sarà un nuovo assalto o se si andrà alla naturale scadenza del contratto.

Foto: Instagram Juventus.

