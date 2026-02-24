McKennie, priorità Juve da due settimane: manca solo la firma. Sull’Inter…

Weston McKennie sta per legarsi alla Juventus fino al 2030, confermando quanto vi avevamo svelato lo scorso 10 febbraio. Avevamo scritto esattamente così: “McKennie ha dato la precedenza alla Juventus, per 10-15 giorni non seguiamo altre tracce, lui spera di essere accontentato dall’attuale club perché la sua priorità è restare in bianconero”. Siamo in dirittura d’arrivo. Su McKennie qualche sirena MLS, mai davvero approfondita. Proprio in quelle ore avevano addirittura accostato McKennie a zero all’Inter, una proiezione senza fondamento e profondità, avevamo spiegato come fosse una notizia senza un minimo di verità. Più o meno come quella che aveva voluto Spalletti e Palladino un ballottaggio fino all’ultimo per la panchina bianconera quando fin da subito la Juve aveva puntato sull’ex commissario tecnico. I fatti dicono che McKennie adesso deve solo firmare il prolungamento con un balzo contrattuale importante, arriverà a guadagnare dai 4 milioni in su a stagione più bonus. Già la scorsa primavera McKennie era stato a un passo dal rinnovo, i dialoghi si bloccarono per mancati accordi sulle commissioni. Ora, siamo in discesa e manca solo il nero su bianco.

