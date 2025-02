McKennie porta avanti la Juve sul PSV: 1-0 all’intervallo

La Juventus conduce per 1-0 sul PSV al termine della prima frazione di gioco. Poco dopo la mezzora nel playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. Come cinque mesi fa, nella ‘Fase Campionato’, anche in questo sedicesimo di finale McKennie trova la rete contro gli olandesi. Percussione di Gatti, arriva sul fondo, scarica verso il centro ma in area nessun compagno riesce a trovare la zampata vincente. Il Psv allora prova ad allontanare ma lo fa male ed è proprio Gatti a ritornare sul pallone e con un colpo di petto la appoggia per McKennie che calcia potente sotto l’incrocio.

Foto: Instagram Juventus