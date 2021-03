McKennie non convocato dalla Nazionale, il Ct: “Fuori per un lieve infortunio”

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, non è stato convocato per le prossime gare della Nazionale USA a causa di un fastidio all’anca che si porta dietro da qualche tempo, queste le parole del ct statunitense Gregg Berhalter in conferenza stampa: “È stato escluso dal roster a causa di un lieve infortunio. Purtroppo abbiamo dovuto lasciarlo fuori in questa occasione”.