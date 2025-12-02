McKennie: “L’importante è vincere, vogliamo riportare la Juventus in alto”

02/12/2025 | 23:19:57

McKennie ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sull’Udinese: “Va bene tutto, goal o non goal importante è solo vincere, per me è così. Puoi giocare una partita male, però vincere per me questo è importante. la Juventus è un grande club e deve tornare come prima. Questa squadra ha una storia incredibile ed è importante, vogliamo vincere e vogliamo tornare in alto. E continuare così”.

Foto: Instagram Juventus