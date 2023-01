McKennie-Leeds: domani giorno importante. Il centrocampista spera in altre proposte

McKennie non è blindatissimo in casa Juve. Secondo quanto raccontato da Giovanni Albanese, il centrocampista americano potrebbe partire in caso di una proposta importante: la Juve chiede 30 più bonus, il Leeds ha proposto 22-23 più bonus, l’accordo a metà strada sempre resta possibile ma bisogna che McKennie sia completamente convinto. Lui ha dato un assenso di massima, anche perché troverebbe molti suoi connazionali a Leeds, ma confida ancora nell’inserimento di qualche altro club prestigioso. Domani dovrebbe esserci un vertice con gli intermediari dell’operazione per arrivare a una soluzione.

Foto: Instagram Juve