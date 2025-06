McKennie: “Il Mondiale è una chance enorme per noi. Vincerlo sarebbe fantastico”

15/06/2025 | 16:40:17

Weston McKennie ha parlato a Dazn a pochi giorni dal via del Mondiale per Club in casa Juventus: “Chiaramente, è una chance enorme, specialmente giocando negli Stati Uniti. Credo che sia quasi come un Mondiale, anche se è un torneo per club. Ci sono molte squadre e giocatori da ogni parte del mondo, con culture diverse. Perciò, sarà un’ottima possibilità per tutti i calciatori di capire il livello del calcio mondiale. I giocatori che giocano in Italia possono capire cosa significa giocare con altri calciatori in una squadra americana. Credo che ogni atleta professionista e chiunque ami competere voglia vincere, quindi chiaramente il nostro scopo è vincere, ci impegneremo al massimo per conquistare un trofeo. Inoltre, cercheremo di restare in buona forma fisica. Vincere un trofeo con la propria squadra, specialmente nella propria città, come potrebbe succedere a me, sarebbe fantastico. Per questo motivo, per me sarebbe un’emozione davvero unica e non vedo l’ora che accada”.

Foto: Instagram Juventus