McKennie: “Finché sono titolare, posso fare anche il portiere. Voglio solo aiutare la squadra”

05/06/2025 | 21:15:36

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai canali della FIFA, parlando così prima del Mondiale per Club: “Finché gioco, sono felice. Se mi metti come portiere e mi dici che inizio subito, gioco in porta. Almeno sono in campo, voglio solo fare del mio meglio per aiutare la squadra e vincere le partite. Se mi dici che segno due gol, ma perdiamo o che segno zero e vinciamo, sono il tipo di ragazzo che accetta lo zero e vinciamo. Quindi non è sicuramente così difficile per me”.

Sulle aspettative in vista del Mondiale per Club: “È un’opportunità incredibile, soprattutto essendo in America. Penso che sia questo l’aspetto più entusiasmante. Credo che qualsiasi atleta professionista e chiunque sia competitivo abbia l’obiettivo di andare lì e vincere. Quindi, ovviamente, la nostra mentalità è questa: andare lì, dare il massimo nel torneo e cercare di vincere un trofeo. Penso che sia questo l’aspetto più entusiasmante: poter confrontarci contro squadre con cui normalmente non giochiamo”.

Infine: “Penso che sia un po’ simile alla Champions League, ma qui si tratta di culture molto più diverse, è un evento che si svolge in tutto il mondo. Credo sia la cosa più vicina a un Mondiale senza essere un vero Mondiale per nazionali, ma per club e con tanti giocatori diversi, provenienti da continenti e culture diverse, in alcune squadre. Penso che sarà una buona opportunità per i giocatori di capire i livelli del calcio mondiale: gli italiani potranno vedere cosa significa giocare contro una squadra della Liga MX o contro una squadra degli Stati Uniti. Sarà fantastico”.

Foto: Instagram Juventus