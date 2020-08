McKennie: “Essere qui è un sogno che diventa realtà”

Weston McKennie ha parlato a JuventusTV dopo l’arrivo in Italia diventando il primo statunitense a vestire la maglia bianconera. Queste le parole del centrocampista texano: “La Juve è storia, sicuramente storia. E Campioni d’Italia, sempre. Sono emozionato, molto emozionato. Sono cresciuto guardando questi giocatori, usandoli ai videogiochi, idolatrandoli. E’ un sogno che diventa realtà. Primo statunitense? Essere primi in qualcosa è da andarne fieri, certo. Ho sentito qualcosa da Bradley, è un campionato difficile e sono contento di farne parte. Ai tifosi dico di aspettarsi il 100% da me, io sono o tutto o niente. Firmare nel giorno del mio compleanno è stato bello.”

