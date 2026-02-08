McKennie e Kalulu riprendono la Lazio (Pedro e Isaksen): finisce 2-2 a Torino

08/02/2026 | 22:47:44

La Juve evita la sconfitta interna al 97′. Kalulu e McKennie riprendono il doppio vantaggio della Lazio (Pedro e Isaksen). Finisce 2-2 a Torino.

Primo squillo con Cambiaso, sinistro centrale. Insiste la Juve che al 16′ sfiora il gol con Bremer. Cross di Kalulu, incornata di Bremer, para Provedel.

Al 26′ la sblocca la Juventus, azione costruita dei bianconeri, conclusione di Koopemeiners che batte Provedel, ma sul tiro, Thuram, in fuorigioco, era sulla traiettoria e ha infastidito il portiere della Lazio. Rete annullata. Alla mezz’ora, ancora Koopmeiners da fuori, palla al lato. Sul finale di tempo, colpisce la Lazio a sorpresa. Perde una palla velenosa Locatelli, Maldini serve Pedro che calcia, devia Bremer e spiazza Di Gregorio. La Lazio va all’intervallo avanti 1-0.

Cambiano Juve e Lazio all’intervallo. La Juve mette Zhegrova per Cabal, la Lazio Dele-Bashiru per Basic. Al primo affondo della ripresa, raddoppia la Lazio. Lancio di Cataldi per Isaksen che beve Cambiaso e calcia trovando il 2-0.

La Juve assalta, schiuma rabbia. Zhegrova prova, Provedel para. Sul contro cross, palla per McKennie che trova il gol dell’1-2 al 60′. Al 64′, sfiora la rete Locatelli, destro da fuori, palla fuori. La Lazio risponde, contropiede orchestrato da Maldini e Cancellieri, palla per Taylor che calcia, palla fuori di poco.

Assalta la Juve, Spalletti si gioca la carta Boga. Tavares salva su Bremer a colpo sicuro, Provedel salva su Yildiz. Segna il 2-2 la Juve, anche questo in fuorigioco. La Lazio ha la chance del 3-1 con Noslin, che da solo davanti al portiere spreca la palla per chiuderla. Risponde la Juve con un sinistro di Zhegrova alto. Assalto Juve, al 97′ cross di Boga, irrompe Kalulu che di testa pareggia all’ultima chance. Finisce 2-2 allo Stadium. La Juve ha addirittura la chance per il 3-2 ma Openda sbaglia. Finisce 2-2, la Juve riesce a recuperare un punto importante. Un punto che infatti fa salire la Juve a +3 sulla Roma, che domani vincendo, al massimo può agganciare i bianconeri.

Foto: sito Juve