McKennie e Douglas Luiz, la Juve sbanca Lecce con i centrocampisti

25/10/2026 | 20:01:24

La Juve riparte e vince 2-0 a Lecce, decidono le reti nel primo tempo di McKennie e Douglas Luiz. Doppio vantaggio per i bianconeri dopo i primi 45′ nella sfida in casa del Lecce. Determinante Douglas Luiz, che prima fornisce, su punizione, l’assist per il vantaggio di McKennie e, poi, si mette in proprio, realizzando la rete del bis. A inizio ripresa il Lecce parte meglio e crea qualche pericolo ai bianconeri, ma senza mai riaprire la partita. Finisce 2-0 al Via del Mare.

foto x juve