McKennie e David, la Juve fatica ma batte 2-0 il Pafos. Rios e Barreiro stendono il Napoli: 2-0 Benfica

10/12/2025 | 22:56:54

Il Napoli si arrende 2-0 al Benfica, decidono i gol di Rios e Barreiro. I portoghesi chiudono avanti 1-0 il primo tempo con il gol di. Al 9′ Milinkovic-Savic salva il Napoli. Contropiede quasi fatale del Benfica che lancia Ivanovic a tu per tu con Vanja, destro del numero 9 ipnotizzato dal portiere azzurro che resta fino alla fine in piedi. La palla finisce a Aursnes che prova anche lui con il destro ma la palla termina out. Al 19′ arriva il gol del Benfica. Cross morbido in area di rigore, McTominay allontana timidamente, la palla finisce sui piedi di Rios che batte facilmente Savic. Napoli sotto. A inizio ripresa arriva anche il secondo gol con Barreiro. Gol facile facile per il Benfica, Rios si inserisce serve al centro Barreiro che di tacco batte Milinkovic.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov (76′ Antonio Silva); Ivanovic (76′ Pavlidis). All: Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (46′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (59′ Juan Jesus); Di Lorenzo, Elmas (81′ Vergara), McTominay, Olivera (46′ Spinazzola); Neres, Hojlund, Lang (74′ Lucca). All: Conte

La Juventus passa 2-0 sul Pafos, faticando ma riuscendo a strappare tre punti importanti grazie ai gol di McKennie e David. Juve bloccata sullo 0-0 nei primi 45′ e con qualche rischio corso.Il primo vero squillo della Juventus arriva dopo 8′ di gioco. Ci prova Yildiz dal limite, destro a giro parato da Michail. Al 31′ trema la porta di Di Gregorio, gran destro di Silva che si stampa sul palo. Pochi secondi dopo ci prova ancora Anderson Silva, la conclusione a botta sicura viene deviata in angolo. Alla Juve nella ripresa prendono i cinque minuti, McKennie sblocca la partita, poi David raddoppia. L’americano riceve in area sulla destra da Cambiaso, palla sul destro e rete sotto l’incrocio. Al 27′ della ripresa David sigla il raddoppio. Conceicao supera bene un avversario, palla a Yildiz sulla sinistra, cross al centro per David che controlla e col destra davanti al portiere non sbaglia.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (60′ Openda), Miretti (74′ Thuram), Cambiaso; Zhegrova (46′ Conceiçao), Yildiz (84′ Cabal); David (74′ Adzic). (A disp. Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi). All. Spalletti.

PAFOS (3-4-2-1): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar (78′ Pileas); Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic (78′ Jajá); Correia (89′ Langa), Dragomir (78′ Bassouamina); Anderson Silva (62′ Quina). (A disp. Gorter, Petrou, Dimata). All. Carcedo.

foto x juve