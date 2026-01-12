McKennie: “Bella vittoria, era importante vincere. Cambiare ruolo per me è normale”

12/01/2026 | 23:04:34

Weston McKennie ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Cremonese: “Queste partite sono importanti per prendere i tre punti, perché l’altra squadra più avanti di noi in classifica ha lasciato dei punti per strada quindi era troppo importante per noi, è una bella vittoria. 5-0 è sempre bello, per noi, per i tifosi. Cambiare ruolo per me è normale, io sono sempre disponibile per la squadra, per me l’importante non è fare gol ma vincere la partita perché conta solo quello e portare avanti la squadra. E’ sempre gol fare assist o gol, quando puoi aiutare però è importante soprattutto vincere”.

Foto: Instagram Juventus