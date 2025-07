Mbeumo si presenta: “Da bambino idossavo la maglia dello United, è il club dei miei sogni”

“Appena ho saputo che c’era la possibilità di unirmi al Manchester United, ho colto subito l’occasione per firmare con il club dei miei sogni. La squadra di cui indossavo la maglia da bambino”. Così Bryan Mbeumo ai canali ufficiali del Manchester United dopo aver apposto le sue iniziali sul contratto quinquennale: “La mia mentalità è quella di migliorarmi sempre rispetto al giorno prima. So di avere lo spirito e il carattere per raggiungere un altro livello qui, imparando da Ruben Amorim e giocando al fianco di calciatori di livello mondiale”.

E ancora: “Tutti mi hanno parlato dell’ambiente che si sta creando qui e di quanto siano entusiasmanti i progetti per il futuro. Questo è un club enorme, con uno stadio incredibile e tifosi straordinari. Siamo tutti davvero determinati a lottare per i trofei più importanti”, la chiosa del neo arrivato.

Foto: Instagram Manchester United