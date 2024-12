Mbaye Niang è già ai ferri corti col Wydad Casablanca: potrebbe rescindere nelle prossime ore

Mbaye Niang è in procinto di terminare anzitempo l’avventura col Wydad Casablanca. Dopo la buona esperienza con l’Empoli, che ha accompagnato alla salvezza nella scorsa stagione, lo scorso settembre il giocatore ha firmato per il club marocchino. Una bella occasione per scrivere una pagina importante della sua carriera e del calcio africano. Ma le cose non sono andate come sperato: per l’attaccante solo 8 presenze e poco altro. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Foot Mercato, il francese potrebbe rescindere il contratto nelle prossime ore e liberarsi contrattualmente dal club.

Foto: Instagram Niang