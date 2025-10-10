Mbappé: “Yamal è un giocatore di grande talento, ma bisogna lasciarlo in pace”

10/10/2025 | 12:27:08

L’attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, Kylian Mbappé, ha parlato in un’intervista a Movistar+, che andrà in onda domenica alle 21:00. Tra gli estratti già pubblicati dal media spagnolo c’è uno in cui il francese esprime la sua opinione sul giovane del Barcellona, Lamine Yamal. Queste sono le sue parole:

“Bisogna lasciarlo in pace: si vede che ha una grande passione per il calcio, ed è l’unica cosa che non può perdere. Il resto è la sua vita privata, di cui si parla troppo. Bisogna accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita reale è un ragazzo di 18 anni. A quell’età tutti commettono errori, facendo cose giuste e altre meno. Deve solo concentrarsi su quello che fa in campo; il resto non conta. È un giocatore di grande talento e si farà strada nel calcio. Gli auguro buona fortuna.”

Foto: Instagram Real