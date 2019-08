Mbappe: “Vorrei che Neymar rimanesse al Paris Saint Germain. Cavani…”

Kylian Mbappe, in conferenza stampa, ha parlato di anche di Neymar e Cavani. Queste le parole dell’attaccante francese: “Voglio che Neymar rimanga con noi . Sa già cosa penso della sua situazione, gli ho parlato in una relazione basata su onestà e rispetto. Lo rispetto e lo ammiro. Cavani? Mi scuso con lui per le dichiarazioni rilasciate lo scorso maggio. Non era mia intenzione creare equivoci sulla sua permanenza”.

Foto: Sito Paris Saint Germain