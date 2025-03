Mbappé: “Voglio vincere tutto con il Real. Il Mondiale per Club è un grande obiettivo”

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, ha parlato a “La Sexta”, soffermandosi sulla stagione dei blancos e sugli obiettivi da raggiungere.

Queste le sue parole: “Gli obiettivi? Tutto quello che volevo era giocare qui, al ‘Bernabéu’, con questa maglia. Con la gente che gridava il mio nome. Segnare gol, essere felice. Ero un fan di Zizou e dei Galacticos. È il miglior club del mondo e ha un’aura che nessun altro club ha. I miei genitori hanno fatto molto per me in questo periodo, sono stati molto importanti nel mio percorso per arrivare dove sono ora. Questo sogno è diventato un obiettivo e poi una realtà. Ora voglio vincere la Liga, la Champions League e tutto quello che si può vincere con il Real Madrid. Quest’anno c’è anche il Mondiale per Club che è un grande traguardo, visto che ormai si gioca ogni 4 anni e quindi sarebbe bello vincerlo”.

La stella francese si è poi espressa sulla sua vita personale: “Sono un uomo normale prima di essere un calciatore, un uomo che vive la sua vita, che vede cosa succede, ci sono cose che gli piacciono, altre che lo rattristano, che lo fanno arrabbiare… Alla fine, do la mia opinione con i valori che ho e che penso siano buoni per me e per il mondo. Quando sono felice, si vede dal mio viso, e ora lo sono. Sono molto felice”.

Foto: sito Real Madrid