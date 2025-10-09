Mbappé: “Voglio giocare e qualificarmi per la Coppa del Mondo. Il record di Giroud? Voglio eguagliarlo”

09/10/2025 | 19:10:21

Il giocatore del Real Madrid e capitano della nazionale francese Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Azerbaigian. Queste le sue parole:

“L’infortunio alla caviglia? Si è parlato molto di quanto accaduto a settembre con gli infortuni. Sono i club a pagare e non vogliono perdere i loro giocatori. Per noi, invece, la nazionale francese è la cosa più importante. A Madrid è andato tutto bene, c’è stata una comunicazione chiara. Avevo un problema alla caviglia, ma volevo venire. Il club è stato comprensivo. Non c’è alcun problema grave: sta andando tutto bene. Voglio giocare e l’allenatore vuole che giochi. Non credo ci siano grossi problemi, mi sento bene. Abbiamo parlato con l’allenatore: è vero che non mi sono allenato, ma oggi lo farò. Non c’è nessuna preoccupazione particolare. Voglio giocare e qualificarmi per la Coppa del Mondo, tutto qui. Battere il record di Giroud? Non mi pongo limiti, voglio eguagliarlo. Forse domani, chissà? Come ho detto, la cosa più importante è qualificarsi per la Coppa del Mondo: dopodiché verrà da sé. Sarò felice quando succederà e passerò ad altre cose che devono essere fatte.”

Foto: Instagram Real Madrid