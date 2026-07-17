Mbappé: “Vogliamo il terzo posto ai Mondiali per Deschamps e i tifosi”

17/07/2026 | 17:00:24

Mbappé ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finalina contro l’Inghilterra: “Per noi francesi, Deschamps non è cambiato. Sia come giocatore che come allenatore ha scritto una storia meravigliosa. Ora gli resta solo una partita, quindi cercheremo di dare il massimo, perché se lo merita. Anche i tifosi meritano di godersi una vittoria che ci porti al terzo posto in questo Mondiale”.

Foto: X Francia

