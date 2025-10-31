Mbappé vince la Scarpa d’Oro 2025: “Momento speciale, ora bisogna vincere trofei con il club”

31/10/2025 | 22:00:38

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, è il vincitore della Scarpa d’Oro 2025, come miglior marcatore dei campionati europei. Il francese ha sbaragliato la concorrenza segnando 31 reti nel suo primo campionato giocato in Spagna. Lo stesso Mbappé ha dichiarato: “È un grande piacere ricevere la Scarpa d’Oro. È un momento importante per me, è la prima volta che la vinco. Devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra, grazie per essere venuti e per avermi aiutato in ogni momento. Abbiamo un gruppo incredibile e spero che vinceremo molti premi quest’anno. Con i giocatori che vedo qui, possiamo vincere molte cose. Tutti sanno che giocare per il Real Madrid è il mio sogno d’infanzia. Voglio portare gioia a tutti i tifosi del Madrid, che mi hanno sempre dimostrato affetto, anche quando ero al Monaco e al PSG. Spero che continueremo così come squadra; la cosa più importante è la squadra. Senza un club, senza i tifosi, senza una squadra, è impossibile vincere questo tipo di premi. Spero di vincere di nuovo la Scarpa d’Oro”.

Foto: sito Real Madrid