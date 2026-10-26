Mbappé, una macchina da gol: doppietta al Barcellona e numeri da Pallone d’Oro

26/10/2026 | 10:20:21

Kylian Mbappé si prende la scena nel Clásico e trascina il Real Madrid a una vittoria pesantissima contro il Barcellona. Il francese è stato il protagonista assoluto della sfida, firmando una doppietta che ha permesso ai Blancos di imporsi per 2-1 al Camp Nou e di riavvicinarsi alla vetta della Liga. Una prestazione che conferma il momento straordinario dell’attaccante, sempre più determinante nella stagione madridista.Il numero 10 ha trovato la rete in due momenti decisivi della partita, prima sfruttando un episodio favorevole nel primo tempo e poi chiudendo il match nel finale, dopo una ripartenza costruita da Bellingham e Camavinga. Il Barcellona era riuscito a rimettere in equilibrio il risultato con Raphinha, ma non ha avuto la forza di completare la rimonta.I numeri raccontano una stagione di altissimo livello: Mbappé ha raggiunto quota 14 gol in 13 partite ma soprattutto è il secondo giocatore dopo Cristiano Ronaldo ad arrivare a 100 gol in poco tempo con i blancos confermandosi uno dei principali riferimenti offensivi del Real Madrid. La doppietta nel Clásico arriva inoltre alla vigilia della cerimonia del Pallone d’Oro, dando ulteriore peso alla sua candidatura.Il francese continua a fare la differenza nei momenti più importanti e la vittoria contro il Barcellona rappresenta un’altra dimostrazione del suo impatto. Il Real Madrid può così rilanciarsi nella corsa al titolo, mentre Mbappé si conferma al centro della scena internazionale, con prestazioni che alimentano le ambizioni di conquistare il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio.

Foto: x Real Madrid